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В Туапсе ВАЗ не пропустил иномарку на перекрестке, вылетел на тротуар и перевернулся

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-vaz-ne-propustil-inomarku-na-perekrestke-vyletel-na-trotuar-i-perevernulsya
В Туапсе ВАЗ не пропустил иномарку на перекрестке, вылетел на тротуар и перевернулся
Фото t.me/tuapse_info_official

Авария с участием трех автомобилей произошла 30 марта в 18:30 на улице Гоголя в Туапсе.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-21150 ехал по улице Гоголя со стороны Гагарина и на пересечении с улицей Мира не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 19-летний парень.

Произошло столкновение. От удара ВАЗ отбросило на припаркованный Honda Fit, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

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