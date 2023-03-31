В Туапсе ВАЗ не пропустил иномарку на перекрестке, вылетел на тротуар и перевернулся
Происшествия
31.03.2023 09:50
Авария с участием трех автомобилей произошла 30 марта в 18:30 на улице Гоголя в Туапсе.
По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-21150 ехал по улице Гоголя со стороны Гагарина и на пересечении с улицей Мира не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 19-летний парень.
Произошло столкновение. От удара ВАЗ отбросило на припаркованный Honda Fit, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Читайте также: дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР.
Популярные новости
- Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
- Журналистам «Кубань 24» вручили награды за профессиональные достижения
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе