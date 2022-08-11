В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста

Видео канала «Кубань 24»

Им оказался Артем Филиппов из Кировска, Мурманской области. На отдых он приехал с супругой и дочерью.

Мужчина был сдержан на эмоции, сказалась долгая дорога с севера на юг. Семья добиралась до Туапсе через Сочи.

«Нужно еще время, чтобы прийти в себя от такой встречи. Потому что мы не спали, очень устали. Сегодня ночью перелет был непростой. Но спасибо вам огромное. Это что-то невероятное просто», — рассказала супруга миллионного туриста Наталья Филиппова.

В Туапсинском районе организован ежедневный мониторинг, позволяющий анализировать число прибывающих гостей. И теперь одаривать подарками планируют каждого следующего миллионного отдыхающего.

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