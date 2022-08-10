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Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для больших компаний в бархатный сезон

Общество
10.08.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhik-voshel-v-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-bolshih-kompanij-v-barhatnyj-sezon
Геленджик вошел в топ-10 популярных направлений для больших компаний в бархатный сезон
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Согласно данным бронирования отелей на август и сентябрь 2022 года, Геленджик вошел в список самых востребованных направлений в стране среди туристов, путешествующих компаниями более пяти человек.

Средняя стоимость ночи в Геленджике для компании — 6 тыс. 900 рублей, при средней продолжительности поездки в 6 ночей.

В десятку популярных направлений для туристических групп также вошли Судак, Осташков, Дербент,  Домбай, Суздаль, Чемал, Дивеево и Сергиев Посад. А самым востребованным местом для компаний стала Карелия.

Уточняется, что спрос на отдых в бархатный сезон 2022 года вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Читайте также: турпоток на курорты Кубани в 2022 ожидается на уровне не менее 17 млн человек.

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