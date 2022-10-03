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В Туапсе в связи с ремонтом на насосной станции 6 октября отключат холодную воду

Общество
03.10.2022 20:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-svyazi-s-remontom-na-nasosnoj-stantsii-6-oktyabrya-otklyuchat-holodnuyu-vodu
В Туапсе в связи с ремонтом на насосной станции 6 октября отключат холодную воду
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По информации МУП «ЖКХ Туапсе», 6 октября во всем городе отключат холодное водоснабжение.

На насосной станции второго подъема водозаборных сооружений будут проводить плановый ремонт запорной арматуры. Эти работы невозможно провести без полной остановки водозаборных сооружений.

В связи с этим с 8:00 до 19:00 водоснабжение будет прекращено, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Читайте также: в Краснодаре с 3 по 5 октября проведут промывку 24 км сетей водоснабжения.

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