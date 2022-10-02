В Краснодаре с 3 по 5 октября проведут промывку 24 км сетей водоснабжения

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В связи с плановыми работами возможно снижение давления на сетях с 8:00 3 октября до 12:00 5 октября в Прикубанском, Центральном и Западном округах Краснодара. А также в частном секторе Славянского микрорайона.

Промывку сетей водоснабжения проведут для улучшения качества питьевой воды. Ее осуществят гидравлическим способом. Это эффективное средство для очистки и профилактики возникновения загрязнений внутри сетей. Ещё одним важным преимуществом гидравлической промывки является высокая скорость — выполнить очистку можно за один цикл.

За счет высокой скорости движения воды в трубах отложения взрыхляются и выводятся из водовода, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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