Сочинское село Нижняя Шиловка обеспечат стабильным водоснабжением до середины октября

Фото пресс-службы администрации Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в рамках рабочего объезда Адлерского района проверил, как идут работы на насосной станции в селе Нижняя Шиловка.

Ранее на сходе граждан местные жители обратились к мэру с просьбой обеспечить стабильное водоснабжение. Сейчас в селе проживает более 7 тыс. человек. Их дома обеспечивают водой ведомственные сети НИИ медицинской приматологии. Однако в пиковые периоды, особенно летом, воды не хватает. Было принято решение переключить дома селян на городскую сеть.

По поручению главы Сочи местный водоканал за два месяца установил и подключил две насосные станции. Выполнили земляные работы, проложили 570 из 600 м водовода от водозабора на реке Псоу. Полностью работы планируют завершить в октябре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Наша задача обеспечить комфортную жизнь для наших жителей во всех населенных пунктах, в том числе и в отдаленных. Все просьбы сочинцев мы прорабатываем, изыскиваем технические и финансовые возможности для решения жизненно важных вопросов. Для решения локальных задач действуем по инвестиционным программам наших предприятий. Большой импульс развития сетей водоснабжения сейчас даст городу программа комплексного развития Сочи до 2030 года, первоочередные мероприятия уже на стадии проектирования», — рассказал Алексей Копайгородский.

Глава Сочи добавил, что, ориентировочно, стабильное водоснабжение в домах жителей Нижней Шиловки будет уже с середины октября.

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