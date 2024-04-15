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В Туапсе спасатели эвакуировали туристку, упавшую на каменном пляже

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-spasateli-evakuirovali-turistku-upavshuyu-na-kamennom-plyazhe
В Туапсе спасатели эвакуировали туристку, упавшую на каменном пляже
Фото t.me/kubanspas

Спасателям Туапсинского АСО в минувшие выходные сообщили о том, что на берегу моря женщина оступилась на валуне, упала, ударилась головой и повредила руку.

Приехавшие на помощь женщине медики скорой помощи не смогли доставить пострадавшую к автомобилю, так как пострадавшая весила 110 кг.

Спасатели прибыли на каменистый пляж и на носилках транспортировали пострадавшую к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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