Мужчина сорвался с обрывав районе лестницы «300 ступеней» в Анапе

В аварийно-спасательный отряд Анапы вечером 28 марта из службы 112 поступило сообщение о том, что на лестнице к морю «300 ступеней» в районе улицы Таманской сорвался мужчина.

Пострадавший при падении получил серьезные травмы, он был без сознания. Звук падения услышали случайные прохожие и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия прибыли спасатели. Они обнаружили пострадавшего на берегу, он лежал у лестницы. На носилках спасатели подняли пострадавшего к машине скорой помощи. По дороге в больницу мужчина так и не пришел в сознание. Живым его передали медикам, которые оценят его состояние, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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