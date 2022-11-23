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В Туапсе создали попечительский совет для поддержки эвакуированных, военных и их семей

Общество
23.11.2022 16:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-sozdali-popechitelskij-sovet-dlya-podderzhki-evakuirovannyh-voennyh-i-ih-semej
В Туапсе создали попечительский совет для поддержки эвакуированных, военных и их семей
Фото пресс-службы мэрии Туапсе

Совет создан при Туапсинской торгово-промышленной палате, которая выступает организатором акции «Вместе мы сила».

Совместно с предпринимателями района попечительский совет проводит благотворительную акцию. Ее организовали для поддержки жителей Туапсе, участвующих в спецоперации на Украине и их семей, а также жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые приехали на территорию района, сообщает пресс-служба мэрии Туапсе.

Принять участие в благотворительной акции «Вместе мы сила» могут все жители и организации района. Реквизиты организации можно найти на сайте администрации Туапсе.

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