В Туапсе создали попечительский совет для поддержки эвакуированных, военных и их семей

Фото пресс-службы мэрии Туапсе

Совет создан при Туапсинской торгово-промышленной палате, которая выступает организатором акции «Вместе мы сила».

Совместно с предпринимателями района попечительский совет проводит благотворительную акцию. Ее организовали для поддержки жителей Туапсе, участвующих в спецоперации на Украине и их семей, а также жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые приехали на территорию района, сообщает пресс-служба мэрии Туапсе.

Принять участие в благотворительной акции «Вместе мы сила» могут все жители и организации района. Реквизиты организации можно найти на сайте администрации Туапсе.

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