В Туапсе сошли три оползня, один из них перекрыл подъезд к частному дому

В Туапсе днем 20 февраля продолжает идти сильный дождь, который пришел на смену снегопаду. Уровень воды в реках Туапсе и Паук поднялся, но не превышает опасных отметок.

Сотрудники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия непогоды. В Туапсе сошли три оползня. На улицах Калараша и Интернациональной полностью убрали землю и наносы после двух из них. Третий оползень перекрыл подъезд к частному дому на улице Весенней. Устранять его будут после того, как погода наладится. Для жильцов дома, в случае необходимости, организуют подвоз воды и продуктов.

Основные силы коммунальщиков сейчас сосредоточены на расчистке ливневок, уборке мусора на улицах и распиле трех упавших деревьев.

За минувшие выходные поступили 23 заявки об аварийных отключениях электроэнергии, и одна заявка — 20 февраля. Электроснабжение по всем заявкам восстановили, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее оползень разрушил часть дорожного полотна А-147 на Дедеркойском перевале, введен реверс. Дорогу завалило около 1:00 20 февраля на протяжении 20 м.