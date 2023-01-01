В Туапсе прошел новогодний забег Дедов Морозов

Стартовал забег у главной елки города — на центральной площади Октябрьской революции.

Участники спортивного мероприятия нарядились в костюмы Дедов Морозов и вышли на дистанцию. Забег прошел на трех дистанциях: 5 км, 10 км и 2023 м. Участники бежали до центрального городского пляжа, пансионата «Весна» и по улице Карла Маркса.

На финише спортсменов ждал горячий чай и сладкие подарки. Забег организовало управление по работе с молодежью администрации района, центр развития современной культуры и спорта Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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