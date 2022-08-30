В Туапсе прошел 10 фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос»

Видео канала «Кубань 24»

В программу мероприятий юбилейного праздника вошли народные танцы, национальная кухня и выставка предметов быта.

Отдельное внимание уделили шоу-программе. На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы, а также звезды армянской эстрады, например стендап-комик Карен Арутюнов.

Для самых юных гостей фестиваля провели мастер-классы по изготовлению свистков из абрикосовых косточек, работала детская и спортивная площадки.

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