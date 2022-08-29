В Лабинске прошел фестиваль «Сила традиций»
Гости историко-культурного праздника смогли увидеть старинные казачьи доспехи, картины лабинских художников и поучаствовать в интерактивных играх.
Творческие коллективы города исполняли песни, танцевали и делали тематические экспозиции о любви к родине и ее культуре. На фестивале показали выставку картин лабинских художников. Она привлекла большое внимание посетителей.
Кроме того, гости смогли поучаствовать в исторических играх и интерактивных площадках — побороться на деревянных мечах со щитами и потанцевать в национальных костюмах. Изюминкой фестиваля стала выставка старинных казачьих доспехов из частной коллекции помощника атамана Лабинского районного казачьего общества Петра Соланова.
По словам посетителей, такие мероприятия помогают сохранять и развивать национальные традиции Кубани.
Читайте также: в Анапе в сентябре пройдет спортивный фестиваль «Горгиппийские игры».
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Путин подписал указ о социальных выплатах жителям Донбасса и Украины
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
- ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ