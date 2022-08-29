В Лабинске прошел фестиваль «Сила традиций»

Видео канала «Кубань 24»

Гости историко-культурного праздника смогли увидеть старинные казачьи доспехи, картины лабинских художников и поучаствовать в интерактивных играх.

Творческие коллективы города исполняли песни, танцевали и делали тематические экспозиции о любви к родине и ее культуре. На фестивале показали выставку картин лабинских художников. Она привлекла большое внимание посетителей.

Кроме того, гости смогли поучаствовать в исторических играх и интерактивных площадках — побороться на деревянных мечах со щитами и потанцевать в национальных костюмах. Изюминкой фестиваля стала выставка старинных казачьих доспехов из частной коллекции помощника атамана Лабинского районного казачьего общества Петра Соланова.

По словам посетителей, такие мероприятия помогают сохранять и развивать национальные традиции Кубани.

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