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В Анапе в сентябре пройдет спортивный фестиваль «Горгиппийские игры»

Спорт
24.08.2022 19:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-sentyabre-projdet-sportivnyj-festival-gorgippijskie-igry
В Анапе в сентябре пройдет спортивный фестиваль «Горгиппийские игры»
Фото пресс-службы администрации Анапы

В фестивале, который пройдет с 20 по 25 сентября, примут участие спортсмены из 20 городов. Об этом 24 августа сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Кроме спортивных мероприятий в рамках «Горгиппийских игр» пройдут мастер-классы, лекции, кинопоказы, музыкальные вечера, реконструкции исторических событий.

«Три площадки, 11 видов спорта, порядка 20 городов-участников — мы ожидаем гостей со всей России. В том числе из древних городов, которые входят в «Золотое кольцо Боспорского царства»: Керчи, Севастополя, Феодосии, Тамани и других», — сказал Швец.

«Горгиппийские игры» должны стать украшением бархатного сезона в Анапе и одним из самых ярких событий осени, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

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