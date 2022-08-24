В Анапе в сентябре пройдет спортивный фестиваль «Горгиппийские игры»

Фото пресс-службы администрации Анапы

В фестивале, который пройдет с 20 по 25 сентября, примут участие спортсмены из 20 городов. Об этом 24 августа сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Кроме спортивных мероприятий в рамках «Горгиппийских игр» пройдут мастер-классы, лекции, кинопоказы, музыкальные вечера, реконструкции исторических событий.

«Три площадки, 11 видов спорта, порядка 20 городов-участников — мы ожидаем гостей со всей России. В том числе из древних городов, которые входят в «Золотое кольцо Боспорского царства»: Керчи, Севастополя, Феодосии, Тамани и других», — сказал Швец.

«Горгиппийские игры» должны стать украшением бархатного сезона в Анапе и одним из самых ярких событий осени, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

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