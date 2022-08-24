В Сочи пройдет Всероссийская Спартакиада сильнейших по настольному теннису

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования пройдут с 25 по 30 августа на базе «Юг Спорт».

Разыграют пять комплектов наград в мужских и женских командных и одиночных разрядах, а также в смешанном парном.

В сборную Краснодарского края вошли восемь спортсменов. В их числе бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Ольга Воробьева, победители чемпионата России в командном разряде Валерия Коцюр, Кубка России в командном разряде Андрей Байбулдин, Арсений Гусев, Илья Исаков. А также победители первенства России среди юниоров и юниорок Данил Черкес.

«Я рад, что один из этапов Всероссийской Спартакиады сильнейших проходит в Сочи. Его по праву можно уже именовать спортивной столицей юга России, учитывая обилие проводимых здесь соревнований. Для нас это и гордость, и большая ответственность. В сборную Кубани вошли очень опытные спортсмены, которые покажут красивую и яркую игру», — сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа. По промежуточным итогам Кубань входит в десятку сильнейших регионов РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Спартакиаде сильнейших выступят 45 легкоатлетов из Краснодарского края.