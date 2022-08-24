На Спартакиаде сильнейших выступят 45 легкоатлетов из Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования по легкой атлетике стартуют утром 25 августа. За четыре дня разыграют 48 комплектов медалей. На турнире выступят представители 50 регионов страны.

На Спартакиаде сильнейших кубанская команда настроена на общую победу.

«Это интересные соревнования сами по себе. Как один из этапов — участие самого региона в этой спартакиаде. Так же как в других видах, где регионы участвуют и в совокупности приносят общий итоговый результат. Конечно, это знаковое событие, одно из самых важных, как Олимпиада», — рассказал главный тренер сборной Краснодарского края по легкой атлетике Алексей Лияскин.

В кубанской сборной насчитывается 45 атлетов. Половина из них готовилась к Спартакиаде на сборе в Новогорске, другие — дома со своими тренерами.

В середине августа в Челябинске завершился чемпионат России. На нем сборная Краснодарского края завоевала 25 медалей, из которых 8 золотых. Этого хватило для третьего места в командном зачете после Москвы и Московской области.

Читайте также: кубанцы завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Москве.