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Кубанцы завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в столице

Спорт
20.08.2022 17:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubantsy-zavoevali-6-medalej-na-vserossijskih-sorevnovaniyah-po-legkoj-atletike-v-stolitse
Кубанцы завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в столице
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В состязаниях 18 этапа серии турниров «Королева спорта» — Всероссийские соревнования «Мемориал В. П. Куца» приняли участие более 300 лучших легкоатлетов со всей страны.

Среди мужчин в беге на 200 м серебро взял Илья Гончаренко. В метании копья первое место отвоевал Борис Бездольный. Бронзу забрал Дмитрий Тарабин. Серебро в толкании ядра завоевал Александр Лесной.

Среди женщин первой в метании копья стала Валерия Путилина. Наталья Тронева завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Все спортсмены представляли краснодарскую школу.

«Краснодарский край является одним из лидеров среди регионов по подготовке легкоатлетов высокого класса. Этим спортом занимаются свыше 100 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. в 70 спортивных отделениях. В состав сборной команды России входят 89 кубанских атлетов», — рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

По итогам 2021 года спортсмены из Краснодарского края завоевали 162 медали различного достоинства на международных соревнованиях и чемпионатах, первенствах России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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