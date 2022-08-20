Кубанцы завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в столице
В состязаниях 18 этапа серии турниров «Королева спорта» — Всероссийские соревнования «Мемориал В. П. Куца» приняли участие более 300 лучших легкоатлетов со всей страны.
Среди мужчин в беге на 200 м серебро взял Илья Гончаренко. В метании копья первое место отвоевал Борис Бездольный. Бронзу забрал Дмитрий Тарабин. Серебро в толкании ядра завоевал Александр Лесной.
Среди женщин первой в метании копья стала Валерия Путилина. Наталья Тронева завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Все спортсмены представляли краснодарскую школу.
«Краснодарский край является одним из лидеров среди регионов по подготовке легкоатлетов высокого класса. Этим спортом занимаются свыше 100 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. в 70 спортивных отделениях. В состав сборной команды России входят 89 кубанских атлетов», — рассказал вице-губернатор края Александр Власов.
По итогам 2021 года спортсмены из Краснодарского края завоевали 162 медали различного достоинства на международных соревнованиях и чемпионатах, первенствах России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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