В Краснодаре 21 августа пройдет чемпионат по силовому экстриму «Самсон-2022»
Спорт
19.08.2022 17:56
Открытый кубок Краснодарского края «Самсон-2022» стартует 21 августа в 16:00 перед спорткомплексом «Чемпион» в «Городе спорта».
Состязания посетит президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Командный турнир пройдет в двух весовых категориях среди мужчин — до и свыше 100 кг. Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: «йок», «подъем бревна», «камень Атласа» и «прогулка фермера».
Зарегистрироваться можно до начала турнира, для этого необходим паспорт.
В силовом экстриме спортсмены выполняют нестандартные упражнения. В турнирах участвуют пауэрлифтеры, бодибилдеры, борцы и тяжелоатлеты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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