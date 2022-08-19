В Краснодаре прошли краевые соревнования по гиревому спорту среди сотрудников МЧС

Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники пожарно-спасательных отрядов края состязались в пяти весовых категориях по двум программам — толчок и рывок снаряда весом 24 кг.

Цель соревнований — привлечь личный состав МЧС к регулярным занятиям спортом.

«Более 70 атлетов состязались. Соревнования прошли на высоком уровне. Продемонстрировали высокие спортивные показатели», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

Звание сильнейшей завоевала команда первого пожарно-спасательного отряда из Армавира. По итогам соревнований лучшие спортсмены прошли отбор в сборную краевого управления для участия в Спартакиаде МЧС России.

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