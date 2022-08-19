В Краснодаре прошли краевые соревнования по гиревому спорту среди сотрудников МЧС
Спорт
19.08.2022 12:32
Сотрудники пожарно-спасательных отрядов края состязались в пяти весовых категориях по двум программам — толчок и рывок снаряда весом 24 кг.
Цель соревнований — привлечь личный состав МЧС к регулярным занятиям спортом.
«Более 70 атлетов состязались. Соревнования прошли на высоком уровне. Продемонстрировали высокие спортивные показатели», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
Звание сильнейшей завоевала команда первого пожарно-спасательного отряда из Армавира. По итогам соревнований лучшие спортсмены прошли отбор в сборную краевого управления для участия в Спартакиаде МЧС России.
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