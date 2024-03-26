В Туапсе полицейский сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку

Авария произошла вечером 24 марта на улице Богдана Хмельницкого в Туапсе.

По версии следствия, 21-летний сотрудник ОМВД России по Туапсинскому району ехал за рулем «Лада гранта» и напротив многоквартирного дома сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии девочка получила травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ей оказывают медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью подростка. Подозреваемого задержали, его допросил следователь. Устанавливают все обстоятельства ДТП, изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей. Назначили экспертизы, расследование продолжается.

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