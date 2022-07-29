В Туапсе подростки на мопеде протаранили две иномарки

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю

ДТП с участием двух несовершеннолетних мопедистов произошло 28 июля около 22:00 на улице Кошкина.

По предварительным данным, 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, за рулем мопеда Suzuki превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный Hyundai Accent. После этого мопед столкнулся с движущимся навстречу Datsun.

В момент аварии на мопеде в качестве пассажира был 13-летний подросток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Пассажира мопеда госпитализировали с травмами. Установлено, что подростки были без шлемов и иных средств безопасности.

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