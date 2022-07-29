В Туапсе подростки на мопеде протаранили две иномарки
Происшествия
29.07.2022 15:17
ДТП с участием двух несовершеннолетних мопедистов произошло 28 июля около 22:00 на улице Кошкина.
По предварительным данным, 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, за рулем мопеда Suzuki превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный Hyundai Accent. После этого мопед столкнулся с движущимся навстречу Datsun.
В момент аварии на мопеде в качестве пассажира был 13-летний подросток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
Пассажира мопеда госпитализировали с травмами. Установлено, что подростки были без шлемов и иных средств безопасности.
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