В Тихорецком районе подросток на мотоцикле снес велосипедиста

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП произошло 25 июля около 20:00 на одной из улиц станицы Новорождественской.

По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла врезался в 27-летнего велосипедиста, который создал ему помеху на дороге.

В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил перелом основания черепа, а велосипедист закрытый перелом ноги.

За то, что подросток незаконно управлял мотоциклом, его родители выплатят штраф от 5 до 15 тыс. рублей, сообщает «Тихорецкие Вести».

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