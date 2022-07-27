В Тихорецком районе подросток на мотоцикле снес велосипедиста
Происшествия
27.07.2022 19:27
ДТП произошло 25 июля около 20:00 на одной из улиц станицы Новорождественской.
По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла врезался в 27-летнего велосипедиста, который создал ему помеху на дороге.
В результате аварии несовершеннолетний мотоциклист получил перелом основания черепа, а велосипедист закрытый перелом ноги.
За то, что подросток незаконно управлял мотоциклом, его родители выплатят штраф от 5 до 15 тыс. рублей, сообщает «Тихорецкие Вести».
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