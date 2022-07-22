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В Павловском районе 14-летний мотоциклист погиб, врезавшись в фонарный столб

Происшествия
22.07.2022 11:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-14-letnij-mototsiklist-pogib-vrezavshis-v-fonarnyj-stolb
В Павловском районе 14-летний мотоциклист погиб, врезавшись в фонарный столб
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю

ДТП, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист, произошло 21 июля в 00:05 на трассе «станица Старолеушковская — хутор Средний Челбас» 8 км + 550 м в Павловском районе.

По предварительным данным, 14-летний подросток, за рулем мотоцикла VENTO превысил скорость. Он не справился с управлением, слетел с трассы и врезался в опору фонаря уличного освещения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

В результате аварии мотоциклист погиб до приезда скорой помощи.

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