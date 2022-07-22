В Павловском районе 14-летний мотоциклист погиб, врезавшись в фонарный столб
Происшествия
22.07.2022 11:39
ДТП, в котором погиб несовершеннолетний мотоциклист, произошло 21 июля в 00:05 на трассе «станица Старолеушковская — хутор Средний Челбас» 8 км + 550 м в Павловском районе.
По предварительным данным, 14-летний подросток, за рулем мотоцикла VENTO превысил скорость. Он не справился с управлением, слетел с трассы и врезался в опору фонаря уличного освещения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
В результате аварии мотоциклист погиб до приезда скорой помощи.
Читайте также: в Сочи двое парней на мотоцикле попали в больницу после столкновения с «Ладой».
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
- В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ