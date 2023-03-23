В Туапсе построили газопровод к микрорайону Барсова Щель

Новые сети провели по улице Судоремонтников по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Работы провели по краевой программе «Развитие топливно-энергетического комплекса».

С просьбой провести газопровод к губернатору Вениамину Кондратьеву на личном приеме в сентябре 2020 года обращался местный житель.

«Мы делаем все возможное, чтобы строить в Туапсе новые сети и повышать комфорт жизни местного населения. Недавно завершили строительство подводящего газопровода протяженностью 2,7 км по улице Судоремонтников. Новые сети предоставят возможность перевести на природный газ многоквартирные и частные дома микрорайона Барсова Щель», — сказал глава региона.

Также в рамках краевой программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» в Туапсе построили газопровод низкого давления протяженностью 3,8 км в частный сектор по улицам Крылова, Мичурина, переулкам Тихому и Охотничьему, частично — по улицам Садовой и Тургенева. Это позволит подключить к газу еще 237 частных домов. Сейчас оба объекта принимают специалисты Ростехнадзора, после чего их введут в эксплуатацию.

В Туапсе продолжают строить магистраль низкого давления на улице Новицкого. Это позволит газифицировать около 700 квартир в многоэтажках и 798 частных домов на 30 улицах. Строят газопроводы к многоквартирным домам на улицах Маршала Жукова, Софьи Перовской, Галины Петровой, Звездной, Пушкина и Полетаева.

В Брюховецком районе по поручению Вениамина Кондратьева проложили водопровод длиной 8,3 км от центральной системы водоснабжения станицы Брюховецкой до хутора Чкалова. На эти цели по краевой программе «Развитие ЖКХ» выделили 35,2 млн рублей. Также провели реконструкцию артезианской скважины на водозаборе «Крупский», построили распределительные сети к участкам для многодетных семей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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