Два газопровода высокого давления построят в этом году в Усть-Лабинском районе

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 11,5 км проложат к хуторам Кубанский, Заречный, Огонек и к центру детского отдыха «Тополек» Некрасовского сельского поселения.

Благодаря этому газопроводу появится возможность строительства распределительных сетей и газификации 365 домов, в которых живут около 870 человек.

Кроме того, в хуторе Свободный по улицам Красной, Центральной и Южной прокладывают газопровод протяженностью около 10,7 км.

«Возможность воспользоваться президентской программой социальной газификации появится у жителей 156 домовладений. Кроме того, еще 50 земельных участков, выделенных под ИЖС, а также клуб, школу и фельдшерско-акушерский пункт обеспечат технической возможностью для подключения газа», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Работы по газификации выполняют в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа бесплатной газификации по решению президента РФ распространена на социальные объекты. К ним относятся школы, детсады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести инвентаризацию всех соцобъектов для бесплатной газификации.