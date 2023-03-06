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Два газопровода высокого давления построят в этом году в Усть-Лабинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-gazoprovoda-vysokogo-davleniya-postroyat-v-etom-godu-v-ust-labinskom-rajone
Два газопровода высокого давления построят в этом году в Усть-Лабинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 11,5 км проложат к хуторам Кубанский, Заречный, Огонек и к центру детского отдыха «Тополек» Некрасовского сельского поселения.

Благодаря этому газопроводу появится возможность строительства распределительных сетей и газификации 365 домов, в которых живут около 870 человек.

Кроме того, в хуторе Свободный по улицам Красной, Центральной и Южной прокладывают газопровод протяженностью около 10,7 км.

«Возможность воспользоваться президентской программой социальной газификации появится у жителей 156 домовладений. Кроме того, еще 50 земельных участков, выделенных под ИЖС, а также клуб, школу и фельдшерско-акушерский пункт обеспечат технической возможностью для подключения газа», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Работы по газификации выполняют в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа бесплатной газификации по решению президента РФ распространена на социальные объекты. К ним относятся школы, детсады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести инвентаризацию всех соцобъектов для бесплатной газификации.

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