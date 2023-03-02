Кондратьев поручил провести инвентаризацию соцобъектов для бесплатной газификации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 марта провел заседание регионального штаба по вопросу реализации программы «Догазификация».

Глава Кубани напомнил, что программа бесплатной газификации распространяется по решению президента РФ распространена на социальные объекты. К ним относятся школы, детсады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты.

«Необходимо провести инвентаризацию всех социальных объектов, рассчитать стоимость работ и газифицировать объекты. Сделать это надо в сжатые сроки», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Прошунин сообщил, что незамедлительно приступит к работе.

Кондратьев также подчеркнул, что в этом году на Кубани продолжится догазификация домовладений.

«С 2021 года газ подвели к границам почти 23 тыс. земельных участков. Теперь до конца этого года необходимо провести газ в сами домовладения. Президент объявил, что программа догазификации будет бессрочной, но это не значит, что ее можно растягивать на долгие годы. В течение двух недель подготовьте дорожную карту и четко обозначьте, как в ближайшее время будем ее реализовывать», — сказал Кондратьев.

Прошунин доложил, что займется выполнением поручения совместно с профильными ведомствами, газораспределительными организациями и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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