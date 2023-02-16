В Новороссийске к 2025 году газифицируют село Борисовка и гору Великую
Газ в сельскую местность Приморского района планируют провести по просьбам жителей. Вопрос газификации в этом месте осложняется удаленностью от газопровода.
Специалисты разработали проектно-сметную документацию и получили положительное заключение Госэкспертизы на газификацию горы Великой и улиц Малахитовой, Агатовой, Есаульской, Антона Головатого, генерала Андрея Шкурко, Сидора Белого, Алмазной, Жемчужной, Вербовой, Александра Невского, Атамана Вячеслава Науменко, 4 кавалерийского корпуса, Овражной, Рудниковской и Нефтяников в селе Борисовка.
По этим объектам в краевое министерство ТЭК и ЖКХ направили заявки для выделения софинансирования. Заявку на газификацию горы Великой уже одобрили. Заявки на догазификацию Борисовки находятся в стадии рассмотрения. Провести газ в Борисовку и на гору Великую планируют к 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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