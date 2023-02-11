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В Краснодаре планируют построить новый газопровод протяженностью 11 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-planiruyut-postroit-novyj-gazoprovod-protyazhennostyu-11-km
В Краснодаре планируют построить новый газопровод протяженностью 11 км
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вопросы газификации в регионе обсудили на расширенном совещании под председательством вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина.

«Крупнейшим потребителем природного газа в регионе является Краснодарская ТЭЦ. Существующий газопровод имеет высокую степень изношенности и скоро технологически не сможет обеспечить увеличение пропускной способности», — сказал Прошунин.

В этом году в краевой столице планируют завершить строительство головного газорегуляторного пункта. Это позволит начать строить в городе новый газопровод высокого давления. Его протяженность составит около 11 км.

Прошунин поставил перед коллегами задачу создать рабочую группу для организации строительства газопровода и актуализировать работу по выбору трассы для его прокладки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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