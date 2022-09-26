В Туапсе открыли пять зарядных станций для электромобилей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Станции для зарядки электротранспорта в городе построила компания «НЭСК» в рамках госконцепции, которую утвердило Правительство в прошлом году.

Зарядные станции для электромобилей появились в Туапсе по следующим адресам:

улица Октябрьской революции, 7;

улица Калараша, 4;

улица Урицкого, 20;

улица Карла Маркса,1;

улице Новороссийское шоссе, 3.

Также в ближайшее время в Туапсе откроют еще одну станцию для зарядки электротранспорта — на улице Речной, 1Г.

Всего на Кубани в этом году планируют открыть 85 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей.