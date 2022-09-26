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В Туапсе открыли пять зарядных станций для электромобилей

Общество
26.09.2022 22:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-otkryli-pyat-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobilej
В Туапсе открыли пять зарядных станций для электромобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Станции для зарядки электротранспорта в городе построила компания «НЭСК» в рамках госконцепции, которую утвердило Правительство в прошлом году.

Зарядные станции для электромобилей появились в Туапсе по следующим адресам:

  • улица Октябрьской революции, 7;
  • улица Калараша, 4;
  • улица Урицкого, 20;
  • улица Карла Маркса,1;
  • улице Новороссийское шоссе, 3.

Также в ближайшее время в Туапсе откроют еще одну станцию для зарядки электротранспорта — на улице Речной, 1Г.

Всего на Кубани в этом году планируют открыть 85 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей.

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