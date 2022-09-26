В Туапсе открыли пять зарядных станций для электромобилей
Общество
26.09.2022 22:00
Станции для зарядки электротранспорта в городе построила компания «НЭСК» в рамках госконцепции, которую утвердило Правительство в прошлом году.
Зарядные станции для электромобилей появились в Туапсе по следующим адресам:
- улица Октябрьской революции, 7;
- улица Калараша, 4;
- улица Урицкого, 20;
- улица Карла Маркса,1;
- улице Новороссийское шоссе, 3.
Также в ближайшее время в Туапсе откроют еще одну станцию для зарядки электротранспорта — на улице Речной, 1Г.
Всего на Кубани в этом году планируют открыть 85 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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