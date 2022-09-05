В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
Всего до конца 2022 года в краевом центре смонтируют 24 зарядные станции.
И. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев поручил взять под особый контроль оперативное восстановление зеленых зон и тротуаров, поврежденных во время установки.
«Зарядные станции, как правило, размещаем в зоне существующих парковок. Оборудовать их на тротуаре мы вынуждены только по нечетной стороне Ставропольской, поскольку под проезжей частью проходит теплосеть. В ближайшее время геометрия дорожек будет восстановлена — расширим их с противоположной стороны», — сообщил заместитель начальника управления развития услуг АО «НЭСК» Павел Лысенко.
По его словам, в случае необходимости существующие зеленые насаждения перенесут и выполнят дополнительное озеленение. Поврежденные во время установки электрозаправок участки будут восстанавливать в сжатые сроки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Девять новых зарядных станций установили по следующим адресам:
- Атарбекова, 40;
- Кубанская Набережная, 2;
- Ставропольская, 336;
- Тюляева, 11;
- 40-летия Победы, 32;
- Ставропольская, 185;
- Красноармейская, 2 (со стороны улицы Постовой);
- Красных Партизан, 6/2;
- Ставропольская, 159.
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