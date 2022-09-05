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В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей

Общество
05.09.2022 17:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustanovili-devyat-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobilej
В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
Фото Александра Тимофеева

Всего до конца 2022 года в краевом центре смонтируют 24 зарядные станции.

И. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев поручил взять под особый контроль оперативное восстановление зеленых зон и тротуаров, поврежденных во время установки.

«Зарядные станции, как правило, размещаем в зоне существующих парковок. Оборудовать их на тротуаре мы вынуждены только по нечетной стороне Ставропольской, поскольку под проезжей частью проходит теплосеть. В ближайшее время геометрия дорожек будет восстановлена — расширим их с противоположной стороны», — сообщил заместитель начальника управления развития услуг АО «НЭСК» Павел Лысенко.

По его словам, в случае необходимости существующие зеленые насаждения перенесут и выполнят дополнительное озеленение. Поврежденные во время установки электрозаправок участки будут восстанавливать в сжатые сроки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Девять новых зарядных станций установили по следующим адресам:

  • Атарбекова, 40;
  • Кубанская Набережная, 2;
  • Ставропольская, 336;
  • Тюляева, 11;
  • 40-летия Победы, 32;
  • Ставропольская, 185;
  • Красноармейская, 2 (со стороны улицы Постовой);
  • Красных Партизан, 6/2;
  • Ставропольская, 159.

Читайте также: в Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое.

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