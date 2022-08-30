В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О планах создать в три раза больше зарядных станций для электромобилей журналистам рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, сейчас в курортном городе 14 станций.

Число зарядных станций для электромобилей в Сочи к концу 2022 года вырастет с 14 до 45.

«До конца года АО «Позитивные продукты» принято решение о реализации 31 объекта зарядной инфраструктуры «быстрого» типа зарядки», — цитирует Копайгородского ТАСС.

Ранее в Сочи в рамках первого этапа концепции развития электрозарядной инфраструктуры разработали схему размещения станций. Весь Краснодарский край входит в эту программу. Из федерального бюджета на возмещение затрат инвесторам региону выделили 234,6 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до конца года появятся 85 станций для зарядки электрокаров.