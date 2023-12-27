В Туапсе неизвестные устроили драку с поножовщиной

Инцидент произошел 27 декабря на улице Судоремонтников.

Скорую помощь вызвали человеку, который получил ножевое ранение. По данным станции скорой помощи Туапсинского района, пострадавший с ранением грудной клетки — 32-летний мужчина. Его доставили в Туапсинскую больницу № 1, пишет газета «Туапсинские вести».

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