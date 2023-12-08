На Кубани завели дело на школьника, размахивающего ножом возле магазина

Инцидент произошел утром 20 ноября в станице Тбилисской на улице Водопроводной.

В тот день, двое подростков поссорились возле хозяйственного магазина. Во время конфликта 14-летний школьник достал кухонный нож и начал размахивать им в сторону 16-летнего знакомого. Подростка с ножом остановили очевидцы.

На школьника, угрожавшего знакомому ножом, завели уголовное дело о хулиганстве по ч.2 ст. 213 УК РФ. Следователь допросил обоих участников конфликта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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