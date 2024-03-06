В Туапсе на трехлетнего мальчика упал шкаф
Происшествия
06.03.2024 11:49
Ребенка доставили в больницу с травмами.
Шкаф упал на трехлетнего мальчика, когда тот играл в комнате. Мать ребенка вовремя среагировала и сумела удержать шкаф. Однако, мальчика сильно задело распахнувшимися дверцами. Мать вызвала скорую помощь, мальчика доставили в больницу.
«Ребенок получил ушибы», — цитирует сообщение сотрудников скорой помощи газета «Туапсинские вести».
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