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В Туапсе на трехлетнего мальчика упал шкаф

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-na-trehletnego-malchika-upal-shkaf
В Туапсе на трехлетнего мальчика упал шкаф
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ребенка доставили в больницу с травмами.

Шкаф упал на трехлетнего мальчика, когда тот играл в комнате. Мать ребенка вовремя среагировала и сумела удержать шкаф. Однако, мальчика сильно задело распахнувшимися дверцами. Мать вызвала скорую помощь, мальчика доставили в больницу.

«Ребенок получил ушибы», — цитирует сообщение сотрудников скорой помощи газета «Туапсинские вести».

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