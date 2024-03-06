Четырехлетняя девочка проглотила 20 таблеток от астмы в Туапсинском районе

Срочная медпомощь потребовалась 4-летней девочке в поселке Ольгинка.

Ребенок нашел дома лекарства и проглотила 20 таблеток от бронхиальной астмы, которые взрослые не успели убрать.

«Силами бригады скорой помощи сделали промывание желудка и доставили девочку в больницу на осмотр», — цитирует сообщение сотрудников скорой помощи газета «Туапсинские вести».

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