В Туапсе мужчина умер от удара током во время покрасочных работ

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчину ударило током при использовании электрического краскораспылителя. Очевидцы вызвали ему скорую помощь.

К сожалению, к приезду медиков мужчина умер. Известно, что ему был 51 год.

«Бригада скорой помощи констатировала смерть человека от удара током до приезда скорой», — цитирует главного врача станции скорой помощи Туапсинского района Эмиля Гараева «Туапсинские вести».

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