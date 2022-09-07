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В Туапсе мужчина умер от удара током во время покрасочных работ

Происшествия
07.09.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-muzhchina-umer-ot-udara-tokom-vo-vremya-pokrasochnyh-rabot
В Туапсе мужчина умер от удара током во время покрасочных работ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчину ударило током при использовании электрического краскораспылителя. Очевидцы вызвали ему скорую помощь.

К сожалению, к приезду медиков мужчина умер. Известно, что ему был 51 год.

«Бригада скорой помощи констатировала смерть человека от удара током до приезда скорой», — цитирует главного врача станции скорой помощи Туапсинского района Эмиля Гараева «Туапсинские вести».

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