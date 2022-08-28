В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
Происшествия
28.08.2022 10:56
Несчастный случай произошел вечером, 27 августа около дома № 222 на улице Пластунской в Хостинском районе города-курорта.
О произошедшем сообщили в соцсетях. По предварительным данным, мужчина на велосипеде на спуске не справился с управлением, упал и ударился о лежащий у обочины камень. От полученных травм велосипедист скончался.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Движение на участке улицы, где произошел несчастный случай, регулировали инспекторы ДПС. Информация о произошедшем уточняется.
Читайте также: в Адыгее местный житель на скутере врезался в бетонный забор и погиб.
Популярные новости
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Геленджике произошел пожар в гостинице на площади 200 кв. метров
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»