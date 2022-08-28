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В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб

Происшествия
28.08.2022 10:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-upal-s-velosipeda-udarilsya-o-kamen-i-pogib
В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
Фото t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел вечером, 27 августа около дома № 222 на улице Пластунской в Хостинском районе города-курорта.

О произошедшем сообщили в соцсетях. По предварительным данным, мужчина на велосипеде на спуске не справился с управлением, упал и ударился о лежащий у обочины камень. От полученных травм велосипедист скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Движение на участке улицы, где произошел несчастный случай, регулировали инспекторы ДПС. Информация о произошедшем уточняется.

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