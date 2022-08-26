В Адыгее местный житель на скутере врезался в бетонный забор и погиб
Происшествия
26.08.2022 20:52
Авария произошла 26 августа около 1:30 на одной из улиц в хуторе Гавердовском под Майкопом.
По предварительным данным, 27-летний местный житель ехал на скутере. Он не справился с управлением, скутер съехал с дороги и врезался в бетонный забор. От полученных травм мужчина погиб на месте. Установлено, что ранее мужчину лишили водительских прав.
По факту ДТП в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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