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В Адыгее местный житель на скутере врезался в бетонный забор и погиб

Происшествия
26.08.2022 20:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-mestnyj-zhitel-na-skutere-vrezalsya-v-betonnyj-zabor-i-pogib
В Адыгее местный житель на скутере врезался в бетонный забор и погиб
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 26 августа около 1:30 на одной из улиц в хуторе Гавердовском под Майкопом.

По предварительным данным, 27-летний местный житель ехал на скутере. Он не справился с управлением, скутер съехал с дороги и врезался в бетонный забор. От полученных травм мужчина погиб на месте. Установлено, что ранее мужчину лишили водительских прав.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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