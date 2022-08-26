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В Адыгее в ДТП пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет

Происшествия
26.08.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-v-dtp-postradal-8-letnij-malchik-otets-kotorogo-proehal-na-krasnyj-svet
В Адыгее в ДТП пострадал 8-летний мальчик, отец которого проехал на красный свет
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 25 августа около 19:40 на пересечении улиц Привокзальной и Свободы в Майкопе. В момент ДТП ребенок был в машине, которой управлял его лишенный водительских прав отец.

По предварительным данным, 37-летний местный житель ехал за рулем ВАЗ-2107, выехал на перекресток на красный свет и врезался в иномарку. В результате ДТП в отечественной легковушке пострадал 8-летний сын водителя. Установили, что его отца лишили прав.

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. По факту ДТП в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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