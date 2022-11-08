В Туапсе из-за обрыва высоковольтного кабеля ночью сгорел сарай в частном секторе
Пожар произошел в переулке Гражданском 7 ноября около 21:30. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Они сообщили, что на крышу сарая упал оборванный высоковольтный кабель. Несмотря на опасения жителей на дома огонь не распространился.
Информация о пожаре поступила диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона в 21:34. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 21:37, они выяснили, что горит хозяйственная постройка, огонь охватил 60 кв. м. В 21:42 возгорание локализовали на той же площади, в 21:59 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара устранили в 22:18.
В тушении возгорания участвовали шесть человек личного состава и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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