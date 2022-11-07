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В Тихорецком районе при пожаре в вагончике погиб мужчина

Происшествия
07.11.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretskom-rajone-pri-pozhare-v-vagonchike-pogib-muzhchina
В Тихорецком районе при пожаре в вагончике погиб мужчина
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сгоревший вагончик обнаружили 6 ноября в 8:49 в Еремизино-Борисовском сельском поселении.

Металлический передвижной вагон находился на открытой территории.

«В передвижном вагоне был обнаружен труп 45-летнего мужчины», — сообщила инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района Виталина Бондаренко.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пишут «Тихорецкие вести».

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