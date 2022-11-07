В Тихорецком районе при пожаре в вагончике погиб мужчина
Происшествия
07.11.2022 16:54
Сгоревший вагончик обнаружили 6 ноября в 8:49 в Еремизино-Борисовском сельском поселении.
Металлический передвижной вагон находился на открытой территории.
«В передвижном вагоне был обнаружен труп 45-летнего мужчины», — сообщила инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района Виталина Бондаренко.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пишут «Тихорецкие вести».
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