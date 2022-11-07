В Тихорецком районе при пожаре в вагончике погиб мужчина

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сгоревший вагончик обнаружили 6 ноября в 8:49 в Еремизино-Борисовском сельском поселении.

Металлический передвижной вагон находился на открытой территории.

«В передвижном вагоне был обнаружен труп 45-летнего мужчины», — сообщила инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района Виталина Бондаренко.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пишут «Тихорецкие вести».

Читайте также: в дачном поселке под Армавиром сгорел жилой дом.