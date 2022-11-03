В дачном поселке под Армавиром сгорел жилой дом
Происшествия
03.11.2022 14:41
Сообщение о возгорании в СНТ «Орбита» поступило в МЧС 3 ноября в 13:08.
На место прибыли пожарные расчеты Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. В 13:26 пожар потушили. Его площадь составила 64 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. На месте работали 2 единицы техники и 8 спасателей, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
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