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В дачном поселке под Армавиром сгорел жилой дом

Происшествия
03.11.2022 14:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dachnom-poselke-pod-armavirom-sgorel-zhiloj-dom
Видео t.me/armavir

Сообщение о возгорании в СНТ «Орбита» поступило в МЧС 3 ноября в 13:08.

На место прибыли пожарные расчеты Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. В 13:26 пожар потушили. Его площадь составила 64 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. На месте работали 2 единицы техники и 8 спасателей, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

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