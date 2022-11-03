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В Гулькевичском районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Происшествия
03.11.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichskom-rajone-pri-pozhare-v-chastnom-dome-pogib-pensioner
В Гулькевичском районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Возгорание произошло 1 ноября в 20:36 в селе Майкопском в доме на улице Советской.

Соседи увидели огонь и вызвали спасателей. После того, как пожар потушили, в доме обнаружили тело 76-летнего хозяина.

«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю организована проверка по сообщению о пожаре в одном из домовладений в селе Майкопском, в результате которого погиб 76-летний местный житель», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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