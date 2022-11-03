В Гулькевичском районе при пожаре в частном доме погиб пенсионер
Возгорание произошло 1 ноября в 20:36 в селе Майкопском в доме на улице Советской.
Соседи увидели огонь и вызвали спасателей. После того, как пожар потушили, в доме обнаружили тело 76-летнего хозяина.
«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю организована проверка по сообщению о пожаре в одном из домовладений в селе Майкопском, в результате которого погиб 76-летний местный житель», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Читайте также: в Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных
- Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
- В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске