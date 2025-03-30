В Туапсе ищут водителя Mercedes, задавившего трех щенков

Инцидент произошел 29 марта на улице Калараша возле местного супермаркета в Туапсе.

Местные активисты нашли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль Mercedes заезжает в проезд с основной дороги и давит троих щенков, лежащих на пути. По словам местных жителей, одна из собак погибла.

По факту публикации о возможно преднамеренном наезде на трех собак ОМВД России по Туапсинскому району проводит проверку. Сотрудники полиции устанавливают личности владельцев собак и водителя автомобиля. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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