В Сочи у зоофотографа на улице изъяли лемура

Сотрудники полиции на улице Ленина в Адлере обнаружили незаконное фотоателье с экзотическим животным.

По данным полиции, 27-летний местный житель предлагал сфотографироваться с лемуром. Предприниматель работал без разрешительных документов.

Лемура изъяли и временно разместили в местном зоопарке. Специалисты оценят его состояние. В отношении нарушителя составили административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и самоуправство, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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