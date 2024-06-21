Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Туапсе будут судить мотоциклиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-budut-sudit-mototsiklista-sbivshego-rebenka-na-peshehodnom-perehode
В Туапсе будут судить мотоциклиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла вечером 31 мая на трассе Джубга — Сочи» в Туапсе.

По данным следствия, 24-летний местный житель без водительского удостоверения ехал на мотоцикле со скоростью около 80 км/ч. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе, который переходил дорогу на зеленый свет. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения водителем без прав, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Туапсинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Темрюкском районе 71-летний пешеход погиб под колесами легковушки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях