В Туапсе будут судить мотоциклиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла вечером 31 мая на трассе Джубга — Сочи» в Туапсе.

По данным следствия, 24-летний местный житель без водительского удостоверения ехал на мотоцикле со скоростью около 80 км/ч. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе, который переходил дорогу на зеленый свет. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения водителем без прав, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и раскаялся. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Туапсинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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