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В Туапсе без горячей воды останутся многоэтажки на трех улицах и больница

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-bez-goryachej-vody-ostanutsya-mnogoetazhki-na-treh-ulitsah-i-bolnitsa
В Туапсе без горячей воды останутся многоэтажки на трех улицах и больница
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ремонтные работы в тепловом пункте на улице Армавирской, 2 проведут с 9 по 11 октября.

По данным Туапсинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», в эти дни будет прекращена подача горячей воды в многоквартирные дома на улицах Армавирской, Ленина и Свободы, а также в здании Туапсинской районной больницы № 1.

Отключение горячего водоснабжения связано с установкой запорной арматуры на вводе теплоносителя в тепловом пункте, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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