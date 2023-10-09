В Туапсе без горячей воды останутся многоэтажки на трех улицах и больница

Ремонтные работы в тепловом пункте на улице Армавирской, 2 проведут с 9 по 11 октября.

По данным Туапсинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», в эти дни будет прекращена подача горячей воды в многоквартирные дома на улицах Армавирской, Ленина и Свободы, а также в здании Туапсинской районной больницы № 1.

Отключение горячего водоснабжения связано с установкой запорной арматуры на вводе теплоносителя в тепловом пункте, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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