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В Анапе устранили оставившую без горячей воды 50 многоэтажек аварию на теплосети

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ustranili-ostavivshuyu-bez-goryachej-vody-50-mnogoetazhek-avariyu-na-teploseti
В Анапе устранили оставившую без горячей воды 50 многоэтажек аварию на теплосети
Фото пресс-службы администрации Анапы

Крупная авария на участке магистральной тепловой сети произошла днем 28 сентября.

По данным АО «Теплоэнерго», без горячей воды с 14:00 остались многоэтажные жилые дома на улицах Астраханской, Владимиркой, Заводской, Толстого, Промышленной, Некрасова, Лермонтова, Маяковского, Крылова, Краснодарской и Ивана Голубца. Всего от горячего водоснабжения были отключены около 50 многоквартирников.

В ЕДДС Анапы сообщили о том, что к утру 29 сентября ремонтные работы завершили. Горячую воду жителям отключенных домов дали, сообщает ТАСС.

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