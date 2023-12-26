В Туапсе аферист обналичил более 60 сертификатов маткапитала на 27 млн рублей

Туапсинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества при получении средств маткапитала в отношении председателя кооператива.

Установили, что с 2021 по 2022 годы председатель кредитного потребительского кооператива заключал договоры займа на строительство жилья в Туапсе с гражданами, которые имели право на получение маткапитала.

После перечисления денег на счет кооператива 180 тыс. рублей мужчина передавал заемщикам, а остальное же удерживал в качестве оплаты предоставленных услуг.

В собственность гражданам при этом он передавал нерентабельные земельные участки в Псковской области. Всего выявили более 60 случаев на сумму более 27 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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