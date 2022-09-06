В Туапсе 7 сентября проверят работу сирен, предупреждающих об опасности

Видео канала «Кубань 24»

Жителей и гостей города просят не беспокоиться. Это будет плановая проверка систем оповещения.

Специалисты проверят готовность электроустройств, а также средств голосовой и громкой связи. Если станет слышно тревожный сигнал, покидать рабочее место не нужно, предупредили представители городской администрации.

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