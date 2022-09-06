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В Туапсе 7 сентября проверят работу сирен, предупреждающих об опасности

Общество
06.09.2022 16:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-7-sentyabrya-proveryat-rabotu-siren-preduprezhdayushhih-ob-opasnosti
Видео канала «Кубань 24»

Жителей и гостей города просят не беспокоиться. Это будет плановая проверка систем оповещения.

Специалисты проверят готовность электроустройств, а также средств голосовой и громкой связи. Если станет слышно тревожный сигнал, покидать рабочее место не нужно, предупредили представители городской администрации.

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